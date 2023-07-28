德國走出衰退復蘇乏力　第二季零增長遜預期　經濟頹勢或延至3Q

德國官方數據顯示，儘管專家預期德國經濟將略有擴張，但德國經濟在4月至6月仍停滯不前。分析認為，德國經濟頹勢或延長至第三季度。



法新社報道，德國聯邦統計機構Destatis星期五（7月28日）公布數據稱，德國第二季度國內生產總值（GDP）為零，低於分析師此前預計的0.3%。

第一季度的數據從萎縮0.3%，上修至萎縮0.1%。

德國經濟自今年年初以來便陷入衰退，GDP連續下挫兩個季度。根據Destatis的修正數據，德國經濟在2022年最後一個季度萎縮了0.4%，後在今年前三個月萎縮了0.1%。

2023年7月3日，鏡頭下德國法蘭克福的日落景色。（Reuters）

分析認為，德國經濟頹勢與俄烏戰爭拉高能源價格相關；經濟前景在第二季度持續疲軟凸顯市場信心受到打擊，當局無法消除人們對德國經濟狀況的疑慮。

荷蘭國際集團（ING）銀行宏觀部主管布熱斯基（Carsten Brzeski）說，德國「似乎陷入了停滯與衰退之間的黃昏地帶」。

德國巴登—符騰堡州銀行（LBBW）的經濟師尼克拉施（Jens Oliver Niklasch）則認為，德國在歐洲明顯處於落後地位。他預計，德國經濟將在第三季度持續萎縮。

尼克拉施：「很有可能，德國今年全年的GDP將出現負增長。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

