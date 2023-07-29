中俄海上聯合巡航　日本：中俄10艘軍艦通過宗谷海峽

日本防衛省統合幕僚監部7月29日公布，28日至29日期間，中俄10艘軍艦通過宗谷海峽，從日本海駛向鄂霍次克海，日本自衛隊派出艦機對中俄艦艇進行情報收集與監視。日本防衛省統合幕僚監部並公開部份艦艇照片。

部門就這次航行進行介紹，日本海上自衛隊7月28日下午3點前後在北海道禮文島西南約200公里處發現中國海軍艦艇與俄羅斯海軍艦艇各5艘。28日至29日期間，這些艦艇北上並朝東通過宗谷海峽，從日本海駛向鄂霍次克海。其中9艘艦艇日前參加在日本海海域的中俄聯合演習。

日本自衛隊派出第15護衛隊所屬的「築摩」（Chikuma）號護衛艦、第1導彈艇隊所屬的「若鷹」號隼型導彈艇以及第2航空群所屬的P-3C海上巡邏反潛機進行警戒監視和情報收集。

中國國防部7月26日發布稱，中俄兩國海軍艦艇編隊將於近日在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航。這將是中俄第三次海上聯合巡航。

俄羅斯太平洋艦隊信息保障處7月28日公布稱，俄羅斯海軍和中國海軍的艦艇已開始在太平洋聯合巡航。消息稱，俄羅斯海軍和中國海軍的軍艦已開始在太平洋海域執行第三次海上聯合巡航任務。在俄羅斯海軍和中國海軍的艦艇離開海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）後，在彼得大帝灣海域組建了一支聯合部隊，該部隊已開始沿著雙方先前商定的路線前進。