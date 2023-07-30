美國供台3.45億美元軍援　包括防空設備　北京斥台灣變「火藥桶」

美國白宮7月28日宣布，向台灣提供價值3.45億美元（約26.9億港元）的軍事援助，並會首次從美軍現有的庫存向台轉移軍備。美國防部發言人29日稱，美國會向台灣提供的軍備包括涉及防空能力的設備。國台辦29日批評，民進黨當局的所作所為正把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，加劇台海兵兇戰危。



美國防部發言人邁納斯（Martin Meiners）29日指，美國會向台灣提供的物品包括關鍵防禦裝備、涉及多領域作戰意識的裝備、反裝甲設備、以及涉及防空能力的設備。他稱台灣能用這些物品來建立自衛能力，以增強現在和未來的威懾力。他說美國會繼續檢視台灣自衛所需的裝備類型。

邁納斯表示，美國對台政策明顯沒改變，遵守一中政策及《台灣關係法》。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）28日稱，明顯地，美國非常認真地看待對台灣的責任、以及提高台灣的自衛能力，這一點沒改變，美方會繼續尋找實現這目標的方式。

美軍：圖為2023年7月27日，一名正於澳洲參加軍事演習的美國軍人的制服。（Getty）

北京批評

國台辦發言人陳斌華29日指，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「倚美謀獨」「以武謀獨」，不斷乞求美國向其售武或提供軍援，加強與美軍事勾連，如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰。

陳斌華說，北京堅決反對美國向中國台灣地區提供武器，這一立場是明確的、一貫的。他指「台獨」是絕路，無論民進黨當局、「台獨」分裂勢力花多少台灣老百姓的納稅錢，買多少美國武器，都動搖不了北京解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了北京維護國家主權和領土完整的強大實力。

俄衛網29日引述中國駐美國大使館發言人劉鵬宇稱，呼籲美國停止製造台灣海峽局勢緊張因素。

台灣回應

台灣29日表示，感謝美方對台灣堅定的安全承諾，美國「總統動用資金授權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海和平穩定與現狀。他指基於台美默契，台灣不評論援助內容。