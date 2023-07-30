中國在美軍關鍵系統植入病毒軟件？　美媒：這是顆定時炸彈

《紐約時報》報道，華府認為中國已在美軍關鍵電力和通訊網絡中植入了病毒軟件，一旦雙方衝突激化升溫，這顆「定時炸彈」或擾亂美軍正常運作。



《紐約時報》星期六（7月29日）引述美國多名來自軍方、情報和安全的知情官員消息稱，如果北京在未來某個時候決定對台灣採取行動，這些病毒軟件或將增加中國人民解放軍破壞美軍行動的能力。

美國一名國會官員說，這種病毒軟件實際上就是個定時炸彈。

另據《泰晤士報》報道，這些被侵入的系統將使中軍得以切斷美軍基地的供水、供電、通訊和補給行動。由於美軍事基地通常與民用住宅和企業共享相同的供應基礎設施，因此多地家庭和企業的供水、供電和通訊也將受到影響。

美國聯邦調查局（FBI）稱，中國的黑客項目規模已超過其他所有國家政府的總和。

白宮國家安全委員會發言人霍奇星期五（28日）說：「拜登政府正在努力保護美國的關鍵基礎設施不受任何破壞，包括協調機構間努力，保護供水系統、管道、鐵路和航空系統等。」

不過，也有分析認為，中方的病毒軟件旨在分散注意力。美情報機構稱，北京官員可能認為，在中方攻台或採取其他行動期間，任何針對美基礎設施發起的襲擊都能轉移美民眾的大量注意力，以至不會聚焦海外衝突。

這一報道是在微軟（Microsoft）公司警告中國黑客已滲透美方關鍵基礎設施網絡後發布的。

7月11日，微軟在博客文章中透露，中國黑客組織侵入了包括一些美國政府機構在內的20多個組織的電子郵件賬戶。涉事黑客在5月中旬侵入了約25家機構的電子郵件賬戶。微軟把這些黑客稱為「Storm-0558」，並指在6月中旬啟動調查後才發現這一個安全漏洞。

幾天後，美國國務院和商務部證實他們是受害者。《華盛頓郵報》引述知情官員報道，美國商務部長雷蒙多的電郵也遭入侵。

本文獲《聯合早報》授權轉載

