法國財長訪華｜勒梅爾：中美歐不存在脫鈎可能

正在訪華的法國經濟、財政及工業、數碼主權部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）說，法國希望有更好的中國市場准入條件，並強調中美歐不存在脫鈎可能性。



據路透社報道，勒梅爾星期天（7月30日）與中國官員會面後在記者會上說，為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品。

勒梅爾說，法國正走在正確的道路上，在法國化妝品方面，為實現更好中國市場准入條件鋪平道路，並補充說，他反對各國與中國「脫鈎」的幻想。中國、美國和歐洲之間不存在脫鈎的可能性。

他還說，中國公司在歐洲投資和發展業務是件好事。

勒梅爾星期六（29日）與中國國務院副總理何立峰共同主持第九次中法高級別經濟財金對話時也說，「我非常坦白地告訴大家：法國歡迎中國投資者，特別是在電動汽車、電池和能源轉型領域。」

何立峰則說，中國願與法國進一步加強政策溝通，深化務實合作，密切國際與多邊事務協調，推動中法全面戰略夥伴關係邁上新台階。

中國是法國的第三大貿易夥伴，僅次於歐盟和美國，法國卻愈發擔心自己會被捲入中美這兩大經濟體之間日益激烈的競爭中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

