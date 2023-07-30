朝鮮重返國際賽場　出戰杭州亞運與U23亞洲盃

睽違國際賽場5年的朝鮮，運動員或在杭州亞運與U23亞洲盃會外賽再投披甲上陣。韓媒7月30日稱，朝鮮有望派出足球、女排、摔跤等多個項目的運動員出戰杭州亞運，其中足球及女排等球類項目已完成分組。



韓聯社7月30日稱朝鮮有望派出200人規模的代表團參加杭州亞運會，其柔道隊已有7名人報名參賽。

韓聯社30日稱，該社取得杭州亞運柔道項目參賽名單顯示，截至7月30日，男子60公斤級、66公斤級、73公斤級和女子48公斤級、52公斤級、70公斤級、78公斤級各有1名朝鮮運動員參賽。7人年齡都不滿30歲，其中4人是00後，最年長者27歲，是1996年1月29日出生的男子73公斤級金哲光。

朝鮮參賽運動員普遍缺乏國際大賽經驗，經驗最豐富的金哲光2015年在青島舉行的世界柔道大獎賽和2016年在土耳其薩姆松（Samsun）舉行的大獎賽上分別獲得銅牌和銀牌。

朝鮮受新型冠狀病毒感染（COVID-19）影響，自2019年起在國際賽事上大多退賽，而在多國重新開放後，朝鮮也決定重返國際賽場

朝鮮對上一次參加亞運，是2018年的印尼雅加達亞運。朝鮮因2021年擅自缺席2020東京奧運會被國際奧委會暫停參賽資格，禁賽令至2022年底期滿。