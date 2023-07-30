福島核廢水｜日本擬出資300億日圓　應對國內漁業形象受損

日本福島核電站核處理水（核廢水）排海衍生的漁業形象受損問題持續發酵，日當局承諾，將準備300億日圓（約16.6億港元）協助在地漁民應對危機。



共同社報道，為了爭取日本漁業團體支持經「多核素去除系統」（ALPS）過濾的處理水排海計劃，日當局近來一再積極爭取魚聯團體的支持，以在「夏季前後」啟動排海計劃。

為此，日本經濟產業部長西村康稔星期天（7月30日）在福島縣相馬市的相馬雙葉漁協與漁業人士等會談時承諾：「（當局）為應對形象受損準備的300億日圓，即使在排海計劃尚未正式啟動前，漁民們也能申請這一補貼。」

西村補充說：「（當局）有責任讓福島漁業能繼續下去」，就處理水排海謀求漁業人士的理解。

漁協負責人今野智光則說：「希望政府採取對策，消除800多名漁協成員及其家人、中間商的擔憂。」

另有漁業人士表明，「東日本大地震後被說『不要福島的魚』」，漁民們對這類負面評價已經「受夠了」，還有人要求當局「守護漁民的生活直至最後」。

今野在會談結束後說：「（政府的說明）只是維持現狀，並沒有得到（漁民的）理解。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

