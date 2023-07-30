鄰近烏克蘭　俄羅斯塔甘羅格市首遭導彈襲擊增至22傷

俄羅斯國防部7月28日膠攔截到烏克蘭導彈，導彈碎片墜落在羅斯托夫州（Rostov Oblast）塔甘羅格市（Taganrog）。當地衛生部門稱，已有22人因導彈殘骸墜落而受傷。



俄衛網29日引述塔甘羅格市長簽署一項關於在爆炸地區進入緊急狀態以及實施修復工作的命令。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）在Telegram頻道發文稱，一枚導彈據稱在塔甘羅格市中心契訶夫花園咖啡館附近爆炸，無人傷亡。

俄羅斯國防部將這次襲擊定義為烏克蘭的恐怖襲擊。

烏克蘭軍隊7月28日罕有地塔甘羅格發動導彈襲擊，烏軍車輛也被拍到接近俄羅斯的「龍牙」（Dragon's Teeth）防線。美國有線新聞網絡（CNN）認為，看來烏軍大反攻似乎正進入一個更具侵略性的新階段。

俄國防部還稱烏克蘭28日晚對莫斯科發動無人機襲擊，但稱其防空系統挫敗這次襲擊，無人傷亡。

▼俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）30日稱烏克蘭3架無人機凌晨發動襲擊，莫斯科國際商務中心2座辦公大廈外立面輕微受損，無人傷亡：

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根據俄羅斯國防部說法，俄軍防空系統7月30日上午在莫斯科州奧金佐夫斯基區上空摧毀一架烏克蘭無人機，在此之前，俄羅斯已通過電子戰制止另外2架烏克蘭無人機，並使其失去控制，墜毀在莫斯科國際商業中心非住宅建築區域內。