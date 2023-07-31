烏克蘭啟動與美國談判　討論入北約前安全保障

烏克蘭將於本週開始，與美國就烏克蘭加入北約之前的安全保障啟動談判。



路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）星期天（7月30日）通過Telegram宣布此事。他說：「為烏克蘭提供安全保障將是具體和長期的義務，這將確保烏克蘭未來有能力擊敗和遏制俄羅斯的侵略。我們將制定明確的草案和支持機制。」

七國集團（G7）7月早前在立陶宛峰會上承諾，將制定和履行對烏克蘭的安全保障，烏美磋商是G7峰會的後續行動。

葉爾馬克說，G7的安全保障將一直有效，直到烏克蘭取得北約成員資格。

葉爾馬克還說，一些國家正準備到沙特阿拉伯舉行會議，討論澤連斯基提出的烏克蘭和平方案。澤連斯基表明，只有在所有俄羅斯軍隊撤離烏克蘭後，基輔才會與莫斯科進行談判。

葉爾馬克沒有說會議將在幾時舉行，但他透露，這項計劃將分三個階段進行討論，最後將舉行一個國家元首和政府首腦會議。《華爾街日報》29日率先報道沙特會議將於8月5日及6日在吉達舉行。

G7在立陶宛峰會承諾繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵；個別西方國家還承諾會一直為基輔供應新武器，直到這場戰爭結束為止，但它們並沒有對烏克蘭何時加入北約給出一個具體日期。

G7成員也同意，各國將就提供安全保障並幫助烏克蘭增強軍事力量，個別與基輔進行談判。

葉爾馬克稱，G7以外的十多個國家已加入G7宣言，而烏克蘭正在與個別國家就未來的安全保障條款進行談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

