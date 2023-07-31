中國與格魯吉亞發聯合聲明　建立戰略夥伴關係

新華社7月31日稱，中國與格魯吉亞（Georgia）發布聯合聲明，兩國建立戰略夥伴關係。格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）訪華期間，7月28日與中國國家主席習近平會面。



根據央視，習近平28日上午在成都會見加里巴什維利時表示，加里巴什維利訪華期間，雙方將發表聯合聲明，共同宣布建立中格戰略夥伴關係，把雙邊關係定位提高到新水平。

習近平指出，加里巴什維利重視中格關係，積極推動對華合作，他對此高度讚賞。中格建交31年來，雙方政治互信不斷鞏固，各領域合作成果顯著。中國正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。你此次訪華期間，雙方將發表聯合聲明，共同宣佈建立中格戰略夥伴關係。雙方要以此為新起點，堅持從戰略高度和長遠角度規劃兩國關係，推動中格戰略夥伴關係健康穩定發展，為兩國各自發展振興提供助力。

習近平強調，中格雙方要密切政府、政黨交往，加強治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益問題上相互理解、相互支持，做互尊互信、平等相待的好朋友、好夥伴。雙方要發揚傳統友誼，加強各領域交流合作，促進民心相通。中方願同格方發揮兩國政府間經貿合作委員會、自由貿易協定聯委會等機製作用，推進高質量共建「一帶一路」合作。中方歡迎格魯吉亞擴大優質產品對華出口，鼓勵中國企業赴格魯吉亞投資興業。

習近平強調，中國共產黨始終關注人類前途命運。面對世界百年未有之大變局，他提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、推動解決人類面臨的和平與發展問題。中方願同格方和國際社會一道努力，共同應對全球性挑戰，攜手構建人類命運共同體。

加里巴什維利表示，他很高興來華出席成都大運會開幕式並訪華，這是一次歷史性的訪問。感謝中方長期以來給予格方寶貴支持，尊重格魯吉亞主權和獨立，格方堅定奉行一個中國政策。格方高度珍視同中國的友誼與合作，重視中國在國際事務中發揮的重要作用，支持習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將積極參與落實。格中關係提升為戰略夥伴關係，將為格方帶來更多機遇，具有重要意義。格方希望同中方拓展深化經貿等各領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。

蔡奇、丁薛祥、王毅、諶貽琴等參加會見。