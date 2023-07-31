馮德萊恩訪問菲律賓期間抨擊中國　宣布重啟與菲律賓自貿協議談判

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問菲律賓，在7月31日在一個演講批評中國，指中國未有聯合國憲章維護烏克蘭主權和領土完整的責任，並稱菲律賓應減少依賴中國，改變與中國的貿易比例。



馮德萊恩在菲律賓商業論壇上表示，中國作為聯合國安理會的常任理事國，但「未完全承擔起根據聯合國憲章，維護烏克蘭主權和領土完整的責任」。她還稱中國在南海、東海和台灣海峽的軍事部署會對「全球產生影響」。

馮德萊恩表示歐盟正加強在地區的投資：「我們不能選擇我們的鄰居，但我們可以選擇與誰做生意，以及在什麼條件下進行。」她指出，菲律賓90%的鎳出口至中國，這種情況可以改變。

「與其他外國投資者不同，我們不僅想在原材料開採方面投資，我們還可以支持你們建立當地的加工能力，利用新的清潔能源基礎設施。」

馮德萊恩宣佈重啟歐盟與菲律賓自由貿易協議的談判，談判自2017年以來一直處於停滯，她說雙方將很快將開始繼續磋商。

馮德萊恩訪問菲律賓是歐美領導人在該地區的最新外交攻勢之一，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）剛結束了對印太地區的訪問，拜登（Joe Biden）政府也加強了與菲律賓的國防合作。