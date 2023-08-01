巴基斯坦集會爆炸案54死200傷　習近平向巴總統致慰問電

撰文：蕭通
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巴基斯坦巴焦爾（Bajur）地區7月30日發生的自殺式炸彈襲擊案，至少54人死亡、約200人受傷，死者包括23名未成年者。中國國家主席習近平8月1日向巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）致慰問電。

習近平表示，驚悉巴基斯坦開普省發生一宗自殺式爆炸襲擊事件，造成重大人員傷亡，他代表中國政府和中國人民對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯慰問。

習近平表示中方反對一切形式的恐怖主義，對這宗襲擊事件予以強烈譴責，將繼續堅定支持巴基斯坦推進國家反恐行動計劃，共同維護本地區及世界和平與安全。

中國國務院總理李強1日也向巴基斯坦總理夏巴茲（Shahbaz Sharif）致慰問電。

巴基斯坦巴焦爾（Bajur）民眾2023年7月31日為爆炸案部份死難者舉行葬禮（Reuters）

巴基斯坦反恐部門高層官員阿巴斯（Shaukat Abbas）30日表示，爆炸導致54人死亡，其中23人年齡小於18歲。當地醫院的醫生表示，無法應付接近200名傷者的規模，必須用直升機將數十人送往其他省份治療。

ISIS於7月31日承認責任，支持該組織的阿馬克新聞社（Amaq）透過聲明表示，ISIS一名自殺式攻擊者在卡爾鎮集會的群眾之中，引爆了自殺式炸彈背心。ISIS批評巴基斯坦政權敵視正統伊斯蘭教。

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