BRICS｜20多個國家正申請加入金磚集團　巴西表示支持

金磚國家領導人第十五次峰會計劃於8月22日至24日在南非召開，路透社在8月2日報道指巴西反對金磚國家增加成員，但總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後在同日表示，如果他們能遵守正在制定的規則，巴西將支持新國家加入。



路透社引述巴西外交官員透露，目前已有20個國家正式申請加入金磚國家集團，其中包括阿根廷、阿聯酋、沙特阿拉伯、印尼、伊朗和委內瑞拉等國。報道指出，巴西擔心增加更多國家可能會削弱現有金磚成員國的影響力。

圖為6月1日，金磚五國外長在南非開普頓會面。（Reuters）

盧拉則表示，如果他們能遵守正在制定的規則，巴西將支持這些國家加入。他還呼籲結束美元在國際貿易中的主導地位，並支持在南美地區南方共同市場內部和金磚國家集團之間的貿易中使用共同貨幣。

金磚國家集團由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等五個新興市場國家和發展中國家組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。金磚五國經濟總量約佔世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7）。

巴西的表態意味著金磚國家集團可能在不久的將來擴大成員國規模，對於新加入的國家來說，這將是一個重要的平台，為發展中國家和新興市場國家提供更多的合作和發展機會。

在北京，中國外交部發言人毛寧曾表示，金磚國家是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台。中國一貫致力於維護多邊主義，積極推動全球治理體系改革，提升新興市場國家和發展中國家的代表性和發言權。擴員是金磚五國的政治共識，中方一直致力於推動擴員進程，歡迎更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。