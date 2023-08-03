韓國百貨公司持刀傷人案　警稱刀手施襲前　疑開車撞傷4人

韓國京畿道城南市盆塘區書峴洞書峴站百貨公司盆唐AK廣場（AK플라자 분당）發生持刀傷人事件。韓媒引述警方認為，案發前疑犯將一輛汽車開上百貨公司外的行人路，撞傷4人，之後入內持刀傷人。



《首爾新聞》（서울신문）3日稱，案發前一輛汽車駛入AK Plaza附近的人行道，造成4人受傷。報道引述一名警員稱，在汽車引發意外後，看來疑犯攜刀進入百貨公司犯案。

《京鄉新聞》（경향신문）3日稱男子當時在現場駕車、毆打路人，然後下車並揮舞武器。

▼韓國不足2週又發生同類的持刀傷人案，民眾為之憂心。有網民在Twitter發文稱，其表弟住在盆塘，正在回家途中：

警方稱，下午5時50分左右，京畿道城南市盆唐區書峴站（서현역，Seohyeon station）的百貨公司盆唐AK廣場附近發生持刀傷人事件。

韓國《東亞日報》3日引述一名自稱目擊者的網民發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑犯之後拿着刀逃跑。

從網上發布的畫面可見，一名被認為是傷者的途人坐在地板上，流着血。

韓國《東亞日報》8月3日引述一名自稱目擊者的網民在社區電子告示板發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑兇之後拿着刀逃跑。

另有網民上載網絡的畫面，可見有血漬滴落地板。

有網民發文稱，書峴站發生持刀傷人事件，囑其他人「小心書峴站附近的人，不要過來。我現在不能離開書峴站。」

另一方面，據悉警方針對書峴站事件召開緊急指揮會議。

▼13天前的7月21日，首爾西南部的新林地鐵站（신림，Sillim Subway Station）出口附近發生持刀襲擊案，1人死亡、3人受傷，死者為20多歲男子。

警方拘捕1名疑犯，他是一名30多歲男子。據《韓國先驅報》及News1等多間韓媒報道，疑兇有17次刑事犯罪前科。