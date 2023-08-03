韓國百貨公司無差別襲擊案行兇過程曝光　疑犯約廿歲　任職送貨員

韓國盆唐AK廣場（AK플라자분당）先後發生車撞人以及持刀傷人事件，警方稱疑犯開車在百貨公司外的行人路撞到4名途人，再攜刀入內對路人實行無差別襲擊。韓媒事件中至少1人死亡，傷者增至14人。



這家百貨公司位於京畿道城南市盆塘區書峴洞書峴站附近。

▼韓聯社3日稱，從閉路電視影片可見疑犯身穿黑色連帽衫，戴着黑色墨鏡，穿深色褲子和鞋子。

片中疑兇追着一名戴口罩的女子跑。當女子向左跑時，他卻沒追上去，而是拿着武器，伸到她前方的一名男子背後。他環顧四周，好像在尋找下一名攻擊的對象（畫面或令人不安，慎入）

JCTB稱，當他進入百貨商店時，開始不分青紅皂白地刺傷途人。他在一樓刺傷數人後，乘自動扶梯上二樓，再次刺傷行人。

事發時一時反應不來的途人只能拔腿逃跑，大家幾乎撞在一起。百貨公司內尖叫聲此起彼落。

有網民在Twitter推文稱，疑犯是一名20歲出頭的男送貨員。韓聯社與《韓國先驅報》則稱，疑犯現年20歲。JCTB引述記者稱，疑犯生於1999年，從事快遞業。

他躲在百貨公司2樓服裝店內，最後被警員拘捕。警方稱他情緒激動。

韓國《東亞日報》（동아일보）3日引述一名自稱目擊者的網民發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑犯之後拿着刀逃跑。

《京鄉新聞》（경향신문）3日引述一名目擊者稱：

我親眼目睹疑兇被捕……二樓的門前也躺着一個人。我的手還在抖，我的心跳得超快。 目擊者

▼韓國不足2週又發生同類的持刀傷人案，民眾為之憂心。有Twitter賬號上載現場另一角度照片，一名疑似受傷的途人躺在地上，看來有其他路人再陪伴和照顧他／她：

這個名為「新聞推文」的賬號稱：「世界就是這麼醜惡。我絕對需要帶自衛物品……」

一名網民發文稱，有關方面要出動直升機救人，傷者傷到什麼程度？

《首爾新聞》（서울신문）3日稱，案發前一輛汽車駛入AK Plaza附近的人行道，造成4人受傷。報道引述一名警員稱，在汽車引發意外後，看來疑犯攜刀進入百貨公司犯案。

《京鄉新聞》（경향신문）3日稱男子當時在現場駕車、毆打路人，然後下車並揮舞武器。該報稱，案發後44名消防員和18輛救護車接報到場。

警方稱，持刀傷人事件發在下午5時50分左右，地點是京畿道城南市盆唐區書峴站（서현역，Seohyeon station）的百貨公司盆唐AK廣場。

從網上發布的畫面可見，一名被認為是傷者的途人坐在地板上，流着血。

韓國《東亞日報》8月3日引述一名自稱目擊者的網民在社區電子告示板發文稱，一名男子在他眼前被人用刀刺插，疑兇之後拿着刀逃跑。

另有網民上載網絡的畫面，可見有血漬滴落地板。

有網民發文稱，書峴站發生持刀傷人事件，囑其他人「小心書峴站附近的人，不要過來。我現在不能離開書峴站。」

另一方面，據悉警方針對書峴站事件召開緊急指揮會議。

▼13天前的7月21日，首爾西南部的新林地鐵站（신림，Sillim Subway Station）出口附近發生持刀襲擊案，1人死亡、3人受傷，死者為20多歲男子。

警方拘捕1名疑犯，他是一名30多歲男子。據《韓國先驅報》及News1等多間韓媒報道，疑兇有17次刑事犯罪前科。