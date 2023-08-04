特朗普再被起訴　民調：若重罪成立　近半共和黨人不會投票給他

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民意調查顯示，如果前總統特朗普（Donald Trump）被判重罪罪名成立，大約一半的共和黨人將不會投票給他，這表明特朗普的法律問題對他2024年再次競選總統構成了嚴重風險。



路透社報道，這項為期兩天的民調，在特朗普星期四（8月3日）下午4時出庭之前結束。調查問參與民調者，如果特朗普「被陪審團判定犯有重罪」，他們是否會在明年總統大選投票給特朗普。在共和黨人中，45%說不會投票給他，35%說會投票給他，其餘人回答不知道。

當被問及如果特朗普「現在正在監獄服刑」，他們是否會投票給特朗普，52%的共和黨人說不會，28%說會。

特朗普在共和黨初選中一路領先，即使是排名第二的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也和他有一大段距離。一連串的官司醜聞似乎撼動不了特朗普的基本盤，反而令他越戰越勇。

特朗普稱遭「政治迫害」

特朗普在所有案件中都堅稱自己清白，並指責檢察官對他進行「政治迫害」，目的是為破壞他的競選活動。

星期四公佈的民調結果顯示，共和黨人普遍對特朗普自稱遭到政治迫害持同情態度。高達75%的共和黨受訪者同意針對特朗普的指控「是出於政治動機」，20%的人不同意，其餘的人說不知道。

約三分之二或66%的共和黨人，對特朗普被指煽動選舉舞弊的指控表示「不可置信」，29%認為可信，其餘人說不確定。

當被問及一名已被定罪的重罪犯會如何影響他們的投票決定時，71%的共和黨人說他們不會投票給這名罪犯，但如果這個人是特朗普，這一比例為52 %。

華盛頓聯邦法院星期四正式以四項刑事罪名，提控特朗普密謀推翻2020年總統選舉結果，特朗普對所有指控不認罪。

這是特朗普在四個月內第三次被控以刑事罪名，他此前已因卸任後不當處理機密文件被控40項聯邦刑事罪名，他也因在2016年總統選舉前向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，在紐約州被控34項偽造商業記錄罪名。

路透社/益普索的最新民調結果顯示，特朗普在2024總統大選共和黨初選中的主導地位有增無減，他在7月份的民調中仍擁有47%的共和黨支持率，而德桑蒂斯的支持率下滑了6個百分點，至13%。

路透社/益普索最新民調在美國全國範圍內進行，收集了1005名美國成年人的在線回答，民調誤差率約4個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

