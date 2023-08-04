中國8月5日起撤銷對澳洲大麥加徵關稅　澳總理：好結果

澳洲政府樂見中國決定剔除對澳洲大麥實施的反傾銷稅和補貼稅，澳洲總理阿爾巴尼（Anthony Albanese）斯星期五（8月4日）說，這是一個好的結果。



綜合路透社和法新社報道，除了阿爾巴尼斯外，澳洲外交部長黃英賢星期五在外交部網站發聲明說，歡迎中國決定取消對澳洲大麥實施的反傾銷稅和補貼稅。

黃英賢在聲明中說：「澳洲政府今天接獲通知，中國將從明天起剔除對澳洲大麥實施的80.5%的反傾銷稅和補貼稅。我們歡迎這樣的結果，讓我們的大麥出口商可以重新進入中國市場，也有利於澳洲生產商和中國消費者。」

黃英賢說，4月，中國政府宣布對澳大麥關稅進行為期3個月的評估 ，澳洲政府則同意暫停在世界貿易組織對北京提出的申訴。上述稅務措施的剔除，意味着澳政府向世貿組織提出的申訴也將中止。

她還說：「我們也明確表示希望看到澳洲葡萄酒所面對的類似關稅也獲得剔除。與此同時，我們將就澳洲葡萄牙的關稅糾紛持續向世貿組織申訴，並有信心能得到正面的回應。」

中國商務部星期五在網站公告，將從星期六（8月5日）起，取消對澳洲大麥實施的反傾銷稅和反補貼稅措施。

根據公告，中國商務部在2020年5月18日發布兩則公告，決定對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，實施期限自2020年5月19日起五年。商務部今年4月14日對上述徵稅進行覆審，經調查後裁定，已無必要再實施上述徵稅。中國國務院關稅稅則委員會接受商務部提出的取消徵稅建議，遂決定從8月5日起，取消上述徵稅措施。