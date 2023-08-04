俄羅斯黑海基地被炸：俄石油輸出大港第一次受襲　烏海軍首度遠攻

烏克蘭以空中及海上無人機8月4日凌晨襲擊位於新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）的俄羅斯黑海海軍基地，一艘名為（暫譯戈爾尼亞克號）的登陸艦被指嚴重受損。



倘襲擊證實是烏克蘭軍方所為，這會是俄烏開戰以來，烏海軍首次在離本國如此遠的地方行動，以及首次有俄羅斯主要港口受襲。

從烏克蘭南部指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）的言論看來，烏軍可說已是在不提戈爾尼亞克號之名的情況下承認責任。她稱已掌握到它確實受損的公開資訊，並補充稱，「在戰時摧毀敵軍潛能是絕對合法的」。

在網上流傳以及路透社驗證的影片顯示，它左舷嚴重傾側，被拖船拖到岸邊。

路透社稱，社交媒體上流傳的未經證實的片段據稱顯示登陸艦損壞情況。在一段影片中，可看到它的左舷嚴重傾斜。

新羅西斯克港是俄羅斯在黑海的主要港口，也是歐洲最大的商業海港之一。處理全球2％石油供應以及穀物出口。

襲擊經過

路透社引述烏克蘭情報界消息稱，戈爾尼亞克號登陸艦載有約100名俄軍，它被一架攜帶450公斤TNT炸藥的海上無人機擊中。

消息人士稱，由於它受襲遭到嚴重破壞，目前無法執行戰鬥任務。

消息人士稱，是次行動由烏克蘭國家安全局及海軍執行，並補充稱，有關俄方稱「擊退攻擊」的說法是假的。

烏克蘭退役海軍上尉兼海軍顧問雷任科（Andriy Ryzhenko）估計，海上無人機從可能的發射區到新羅西斯克，已飛行740公里，這意味着它們的航程顯著增加。

他說，「這是第一次……烏克蘭海軍將力量投射到如此遠的地方」。

新羅西斯克港在地圖上的位置：

以下是Twitter流傳據稱是烏克蘭海上無人機衝向前方，擊中俄羅斯登陸艦的鏡頭。

一位了解港口運營情況的消息人士稱，一艘大型俄羅斯海軍艦艇必須被拖到岸邊，它在受損後無法以自身的動力航行。消息人士沒說明船隻名稱。

俄羅斯國防部就此事發布簡短聲明，稱俄軍在新羅西斯克港附近一處俄羅斯海軍基地外反擊兩部海上無人機襲擊，它們已被摧毀。不過聲明沒提及任何損毀情況。

新羅西斯克市官員克拉夫琴科（Andrei Kravchenko）在Telegram發文稱，戈爾尼亞克號是「立即做出反應」、抵禦烏軍襲擊的兩艘船之一。

襲擊發生後，在當地運營一條石油管線的裏海管道集團公司（Caspian Pipeline Consortium）說新羅西斯克港暫停所有船運服務。裏海管道集團公司是哈薩克原油的主要出口商。