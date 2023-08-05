遭美國制裁俄油輪克里米亞遭炸　俄羅斯：烏克蘭無人機施襲

俄羅斯官員稱，8月5日較早時，連接俄佔克里米亞和俄羅斯大陸的橋樑附近傳出爆炸聲。俄海事官員稱，被水上無人機襲擊的運油輪，是被美國制裁的俄輪SIG。克里米亞大橋的交通及渡輪運輸暫停了數小時。



油輪由總部位於聖彼得堡公司Transpetrochart持有，2019年9月美國指SIG運送飛機燃料到敘利亞，予以制裁。

俄海事部門在Telegram發訊息稱：「SIG油輪......右舷水線附近的船艙出現一個洞，初步認為是由於水上無人機襲擊造成的。」

路透社5日引述俄媒稱，這艘油輪在接近連接黑海和亞速海的刻赤海峽時遭到烏克蘭無人機襲擊。

烏克蘭的國際文傳電訊社（Interfax）引述來自烏克蘭國家安全局的未具名消息人士稱，襲擊由烏克蘭保安及海軍在其水域發動，利用水上無人機施襲。

2022年10月8日凌晨，一輛裝有炸彈的貨車在克里米亞大橋爆炸，導致一列裝有燃料的鐵路列車的7節油罐車起火，導致公路橋兩個地方出現部分坍塌。圖為2022年10月8日，人們在烏克蘭首都基輔中心設置一張大型藝術畫，畫中正是發生爆炸的克里米亞大橋。（Getty）

駐守黑海新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）的俄羅斯海上救援部門稱，已派出拖船救援這艘受損且無法自行航行的油輪。《烏克蘭真理報》5日稱，被水上無人機損壞的運油輪沒有發生泄漏。

俄塔社援引救援中心的話說：「可以說，這艘油輪在（刻赤）海峽受損，低僅在它的南側。」中心：「他們會就是否拖走它做決定。目前它正拋錨。機房有一些損壞，但還不算太嚴重。」

路透社8月5日稱，很少對針對俄羅斯目受襲發表評論的烏克蘭，今次也沒有就此事發表官方聲明。

就在前一天，即8月4日，烏克蘭以空中及海上無人機凌晨襲擊位於新羅西斯克港的俄羅斯黑海海軍基地，一艘名為名為Olenegorsky Gornyak號（暫譯戈爾尼亞克號）的登陸艦被指嚴重受損。

烏克蘭南部指揮部發言人的回應，被視為可說已是在不提及戈爾尼亞克號之名的情況下承認責任。