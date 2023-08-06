沙特和平峰會︱穆罕默德如何借俄烏戰爭　站上國際舞台

撰文：歐敬洛
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沙特在吉達召開烏克蘭的和平峰會，讓世界的焦點從歐洲轉往中東，這位沙漠國家的王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman，簡稱MBS）認為他可以提供幫助。這次的和平峰會，與6月在丹麥哥本克根舉行的和平峰會有何不同？沙特的目的又是什麼？

在峰會前幾天，烏克蘭公開表達了他們對峰會的期望：「我們在沙特的目標是制定一個可統一全球，就實行烏克蘭和平計劃的峰會，並探討舉辦峰會的可能性。」

圖為2018年10月，在土耳其伊斯坦堡沙特使館，沙特的旗幟。（Reuters）

在不久前的6月，同類的峰會在丹麥哥本克根舉行。莫斯科在兩次會議中均未獲邀參加，使得峰會可能只會變成一場短暫的盛會，轉眼間就會消失。但烏克蘭仍然對此寄予厚望，希望「團結世界支持烏克蘭」。在丹麥的峰會沒有引起太大的轟動，也沒有顯示出實現烏克蘭和平所需，俄軍撤退的跡象。這一次有何不同？

與丹麥不同，沙特並未公開支持戰爭的任一方，沙特這次邀請到的國家更多，包括了上次未有出席的中國。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，中國參加會議是歷史性的勝利。

更重要的是，穆罕默德正表明自己具有影響力。中美兩國領導人2022年分別訪問沙特，並在往後數月陸續取得外交上的突破：也門的停火，胡塞武裝停止攻擊沙特，與伊重開各自首都的外交使館，並預料在秋季重啟商業合作，為中東帶來積極正在變化。

穆罕默德希望穩定的石油市場與海灣地區更強大的貿易關係，而在他的理想世界中，沙特將成為一個主導地緣政治的國家。穆罕默德的外交活動正在塑造海灣阿拉伯人的角色，以證明他們是具有影響力的一方，而不是單純的石油出產國。

圖為2022年11月，泰国曼谷，穆罕默德（右）出席亞太經合組織領導人非正式對話。（Getty）

穆罕默德的短期目標，涉及中東最棘手的問題之一：沙特與以色列的和解。沙特與美國的談判正在進行中，美國希望沙特做出妥協，反之亦然。

當然，這些都超出了吉達和平峰會和俄烏戰爭的範圍。然而這顯示出，有許多問題在不斷變化，潛在的交換條件層出不窮，實現目標的可能性也越來越大，尤其是當沙特顯示出願意幫助澤連斯基，獲得了歐美的支持。沙特推動這一切，可視為穆罕默德讓沙特站在國際舞台焦點的機會。

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