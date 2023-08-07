中國海警局：中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦

菲律賓海岸警衛隊8月6日，指責中國海岸警衛隊在南海攔截並用水炮攻擊一艘菲律賓軍用補給船，批評行為是「非法」且「危險」的。中國海警局新聞發言人8月7日批評菲律賓的做法。



發言人8月7日稱，中方敦促菲律賓從仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal） 拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁的原狀。

中國海警局新聞發言人8月7日表示，中方同時從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出臨時特殊安排，但一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦。中方多次通過外交渠道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。

發言人說，最近，獲悉菲方將對仁愛礁展開新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。發言人稱，8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資。發言人指，中國海警船依法予以攔阻，並採取警示執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的，中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。

發言人指，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部份，1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉。發言人說，菲方多次明確承諾拖走「坐灘」軍艦，但24年已過去，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。發言人稱，菲方此舉嚴重侵犯中方主權，違背自身承諾，違反國際法和中國與東盟（ASEAN）國家簽署的《南海各方行為宣言》。