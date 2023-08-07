中俄艦隊開到美國阿拉斯加外海　美退役軍官：高度挑釁性

中國和俄羅斯在過去週末派出11艘海軍軍艦駛入阿拉斯加（Alaska）阿留申群島（Aleutian Islands）附近的水域巡航。這相信是迄今靠近美國海岸的最大規模的艦隊。美方隨即派出軍機和軍艦監控。



報道引述智庫傳統基金會（Heritage Foundation）高級研究員、前海軍上尉薩德勒（Brent Sadler）稱當考慮到俄烏戰爭和台灣周邊緊張局勢，「中俄此舉具有高度挑釁性。」

《華爾街日報》8月5日引述數名美國官員稱，艦隊直至離去前，都未進入美國領海，美軍期間派出4艘驅逐艦及巡邏飛機追蹤。

美國北方司令部（Northern Command）聲明稱，有中俄聯合艦隊在阿拉斯加一帶巡航，但未說明艦隻數量，具體航線及位置。聲明指，艦隊現時仍在國際海域，並不被視為威脅。

薩德勒稱相信這次是迄今靠近美國海岸的最大規模的艦隊。中俄的聯合海軍巡邏行動引起關注，這樣的舉動可能會對地區安全和地緣政治產生影響。

俄羅斯駐美大使館沒回應《華爾街日報》置評請求。面中國駐美大使館發言人稱，中俄「北部・聯合-2023」演習並非針對第三國。