德國媒體：中國正成為汽車超級大國　德車獲利時代將結束

對華出口業務的減少，引起德媒的憂慮。與此同時，這個歐盟最大經濟體正陷入經濟停滯，增長失去動力。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：嚴珊珊。



8月5日，德媒以「中國對『德國進口』為何沒了胃口？」為題分析稱，有德國專家表示，中國的科技正在不斷進步，在不少領域，未來中國可能「不再需要從德國等地進口了」。然而，德國對中國的進口依賴度仍然很高。

文章援引路透社8月4日的消息稱，德國對華出口業務正在逐步下滑，根據德國聯邦統計局（Destatis）數據，2023年上半年，德國只有6.2%的出口貨物銷往中國，這是2016年以來最低水平。

路透社稱，本世紀頭10年，中國市場經濟蓬勃發展為德國企業提供巨大的推動力，事實證明，中國對德國經濟的整體健康發展有重大幫助。然而，德國將在未來幾年內失去這一經濟增長動力。

7月3日在廣州廣汽埃安第一智造中心拍攝的作為中國第2000萬輛下線的新能源汽車的昊鉑GT。（新華社）

根據德國聯邦統計局8月4日公布的數據，2023年上半年，對華出口僅佔德國出口總額的6.2%，為2016年以來最低值。該數據在2020年曾達到7.9%，隨後逐步下降，2021年下降至7.5%，2022年再降至6.8%。

德國商業銀行（Commerzbank）首席經濟學家克雷默（Joerg Kraemer）表示：「幾年來，歐元區對中國的出口增速已不再高於整體出口增速，最近甚至有些疲軟，這給德國製造業帶來比其他行業更大的壓力。」

路透社想將德國對華出口疲軟的原因歸為「中國經濟增速放緩」，但荷蘭國際集團（ING）德國首席經濟學家、全球宏觀經濟主管布熱斯基（Carsten Brzeski）表示，中國經濟仍有可能復蘇，而美國經濟將降溫，貿易格局將改變。

「從長遠來看，德國對華出口在出口總額中的比重將大幅下降，我們應該為中國將不再拯救我們的出口業務這一事實做好準備。」

「中國愈來愈有能力生產以前從德國採購的商品，這給德國的出口業務造成壓力。」布熱斯基指出，「然而，與此同時，德國對中國的進口依賴度仍然很高，沒有中國的原材料或太陽能電池板就不可能實現能源轉型。」

圖為福士ID.3款電動車。（Getty）

德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）貿易專家施塔默（Vincent Stamer）也認為，中國正在攀登科技階梯，隨着科技不斷進步，中國能夠自己創造愈來愈多的附加值。

「你可以在電腦晶片、電動汽車和電池生產中看到這一點，這樣（中國）就不再需要從德國和世界其他地區進口了。」施塔默說道。

但施塔默也認為，未來10年，中國仍將是德國重要的銷售市場，許多公司對中國市場的依賴將不再體現在出口數據上，而是體現在他們的財務報表上。比如，許多德國車企加強在華投資與研發。

圖為2022年10月29日，鏡頭下在德國首都柏林拍攝的勃蘭登堡門一角。（新華社）

路透社稱，對華出口減少對德國製造業產生很大影響。德國工業一直處於低迷狀態，本週一項PMI（採購經理指數）數據顯示，7月份製造業低迷情況進一步加劇。

與此同時，德國經濟陷入停滯引起德媒的憂慮，「歐元區病夫」的說法又再次流行起來，德國已連續兩個季度出現經濟產出萎縮，這被經濟學家稱為「技術性衰退」。

據德媒8月6日報道，上個季度，德國國內生產總值與前一季度基本持平，但也只能算是微弱的曙光。因為所有重要的指標都在下滑。

截至7月，德國IFO經濟研究所（Ifo Institute）發布的德國商業景氣指數已連續第三個月下滑，受訪的9000名經理對其公司當前狀況和未來半年的前景都作出消極評估。

德國聯邦統計局8月4日公布的數據顯示，雖然德國6月份出口連續第三個月增長，但與5月份相比僅小幅上升0.1%，低於經濟學家預測的0.3%，而4月份增長則為1.3%。

德國國旗

德國IFO經濟研究所所長菲斯特（Clemens Fuest）總結稱：「德國經濟形勢正變得愈來愈黯淡。」

IFO經濟研究所專家們認為，2023年第三季度，德國國內生產總值或將再次下降，這種觀點得到其他幾位專家的認同。

德國商業銀行首席經濟學家克雷默對路透社表示，「恐怕看不到好轉的迹象」，製造業訂單在減少，「全球範圍內的加息政策正在產生影響，而德國企業也由於本土區域優勢下滑而感到不安」。

德國私人銀行Hauck Aufhaeuser Lampe Bank首席經濟學家克呂格爾（Alexander Krueger）也持類似看法：「問題在於，經濟產出依然只停留在疫情爆發前的水平左右。」他認為，疲軟的全球經濟和高昂的能源成本仍是製造業的負擔。

德國巴登－符滕堡州銀行（LBBW）分析師尼克拉施（Jens-Oliver Niklasch）表示：「在歐洲經濟這輛列車中，德國明顯處於剎車位置（停滯不前）。」

值得一提的是，2023年6月，在歐盟委員會發布被外界視為「減少對中國經濟依賴」的所謂經濟安全戰略文件、建議實行更加嚴格的投資監管和出口限制、建立對核心科技研究及開發的審核機制之前，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）6月19日表示，德國政府不應當將所有對華出口都置於監管之下，德國已制定一系列法律，可以有效保證該國經濟安全。