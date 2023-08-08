瑞典挪威逾25年最嚴重洪災　火車出軌停電水浸

斯堪地那維亞半島 （Scandinavia）南部星期一（8月7日）遭遇強降雨，導致火車出軌、停電及道路水浸。瑞典和挪威官員警告，這可能是當地數十年來最極端的降雨天氣。



一個低壓系統於週日（6日）晚間襲向瑞典，並於週一抵達挪威。 兩國氣象部門都已發布最嚴重的降雨紅色警報，預計本星期將持續數天生效。當局估計，雨勢最嚴重的地方，可能在24小時內降下一個月，甚至超過一個月的雨量。挪威可能遭遇25年來最嚴重的洪災，瑞典甚至會為50年來最嚴重。

瑞典警方表示，瑞典東部一列載有100多名乘客的火車，因雨水沖刷部份鐵路路堤而脫軌，造成3人受傷送院。狂風和雷暴導致電力供應中斷，波羅的海和北海的幾條渡輪航線，以及部份空中交通中斷。

挪威則暫停了部份火車服務，並推遲了多場室外足球比賽。挪威當局警告，受影響最嚴重地區的居民，應遠離河流和陡坡，且在絕對必要的情況下才出行。當局強調，未來幾天將持續降雨，很有可能造成大面積的財產損失和破壞。

鄰國丹麥也出現暴雨，發布了較低級別的黃色警報。芬蘭的氣象學家表示，該國本星期稍後時間，可能會出現嚴重雷暴天氣。