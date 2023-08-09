希臘爆發球迷衝突1死8傷　男子被連刺數刀亡　當地歐聯外圍賽改期

希臘週二（8月8日）原定舉行歐聯外圍賽第三圈首回合賽事，由AEK雅典（AEK Athens ）主場對克羅地亞的薩格勒布戴拿模（Dinamo Zagreb）， 但由於雙方球迷賽前衝突，造成一名29歲希臘球迷死亡，另外8人受傷，賽事延期至8月19日。



希臘警方8日表示，7日晚有超過100名球迷在雅典近郊新費城（Nea Philadelphia）的 AEK球場外聚集，與AEK的球迷爆發衝突，雙方互擲照明彈、石塊，一名29歲AEK球迷被刺數刀，最後重傷身亡。

警方表示，另有3名希臘球迷、5名克羅地亞球迷受傷接受治療，有98人因參與暴力衝突被捕。

歐洲足協（UEFA）發聲明譴責事件，指暴力在運動世界沒有立足之地，希望對涉事者繩之以法。薩格勒布戴拿模也發聲明，指暴力活動不符該球會的價值觀和道德規範。

克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）致電希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），對暴力事件表示譴責。

希臘公民保護部長奧科諾穆（Giannis Oikonomou）表示，國家需要加大力度遏制體育暴力，警方未能阻止今次事件不可接受，7名警員將因此被解僱。