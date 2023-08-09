金磚國家經濟貿易部長視像會晤　中國商務部：取得5方面重要成果

中國商務部國際司負責人8月8日表示，在7日以視像形式舉行的金磚國家（BRICS）第13次經貿部長會議上，五國經貿部長就一連串重大經貿議題進行深入討論，達成諸多共識並取得5個方面重要成果。



根據新華社，五國經貿部長取得的5個方面重要成果包括就數字經濟和綠色發展等新興領域加強合作、就供應鏈安全穩定與支持中小微企業發展等重點領域加強務實合作、就加強多邊貿易體制和世貿組織改革發出共同聲音、就重大國際經貿議題協調立場，以及就擴大金磚+合作達成諸多共識。

就新興領域加強合作

批准《金磚國家數字經濟工作組工作職責》及《金磚國家數字經濟工作組工作計劃》，為下一步各方開展電子提單應用、能源轉型投資等領域合作確定了具體路徑。

就重點領域加強務實合作

達成《金磚國家關於加強韌性和可持續發展的供應鏈合作框架》，強調要加強合作，維護開放、韌性、高效和穩定的全球供應鏈。達成《金磚國家中小微企業合作框架》，各國將分享展會活動、貿易政策、市場機會等方面信息，加強企業對接，幫助中小微企業更好融入全球價值鏈。

就加強多邊貿易體制與世貿組織改革發共同聲音

發表《金磚國家關於加強多邊貿易體制和世貿組織改革的聲明》，重申支持和加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，承諾共同努力，以建設性態度參與世貿組織改革，推動世貿組織第13屆部長級會議（MC13）取得成功，對違反關稅約束和最惠國待遇原則的單邊措施和以環境可持續為幌子影響跨境貿易的保護主義措施等表達關切。

就重大國際經貿議題協調立場

明確譴責一些發達國家採取碳邊境調節機制、稅收激勵等單邊和歧視性措施，導致全球供應鏈碎片化，並重申將採取共同行動應對這些挑戰，確保全球產業鏈造福各國人民。強調與氣候變化有關的政策實施和規則制定應遵守「共同但有區別的責任」原則，且應與世貿組織規則相一致。

就擴大金磚+合作達成諸多共識

各方同意邀請非金磚國家參與數字經濟議題討論，探索與其他發展中國家和最不發達國家合作，形成數字經濟發展合力。同意與志同道合的非金磚成員加強多邊貿易體制，推動形成有利於發展的良好貿易環境，維護好「特殊與差別待遇」原則。