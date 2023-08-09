福島核廢水｜中俄聯合質疑日本排放方案　敦促煞停計劃

日本可能排放福島核電站經處理的核廢水在即，包括中國在內的鄰近國家都對有關計劃表達疑慮，中國外交部8月9日表示，已經與俄羅斯聯手向日本提出技術質問。



中國外部部回應關於日本計劃排放核廢水的提問，重申中方一貫反對日本強行向海洋排放福島核污染水，向全世界轉嫁核污染風險。

日本政府應全面回應國際社會關切，履行應盡的道義責任和國際法義務，停止強推排海計劃，以真正負責任的態度和安全有效的方式處置福島核污染水，並接受嚴格國際監督，避免給全球海洋生態和人類健康造成無法挽回的傷害。

外交部強調有關立場客觀公正、有理有據，是為了保障民眾健康和維護全球海洋環境安全。

聲明提到，中方一直以來始終基於科學和事實向日方表達關切，而且經雙和多邊渠道同日方開展過交流，反覆表達中方專業部門的意見和關切。中國、俄羅斯並基於科學技術和核安全國際良好實踐，向日方提出三份聯合技術問題單，對日方排海方案提出質疑。

發言人稱，需要以認真負責的態度和科學全面的論證，確保核污染水處置安全性，而不是到處公關遊說。惟日方兩年多來，無視各方合理關切和反對，強推排海計劃，拒絕討論其他安全處置方案，執意要在今夏啟動排海。

當局表明，日方如果真有誠意解決鄰國關切，就應立即停止強推排海計劃，並在不預設結果的前提下展開交流，充分討論所有可能的安全處置方案。否則，所謂的「說明」就沒有意義。

目前日本政府尚未公布排放核廢水的正式時間表，日本放送協會（NHK）報道，農林水産大臣野村哲郎8日表示，政府現階段仍未達成共識，指需要觀察海外國家的反應而一併慎重考慮。

野村同時提到，對歐盟、瑞士及列支敦士登陸續取消因應福島核災而實施的食品進口限制表示歡迎，而在中國上月開始加強檢查日本進口海產問題上，他表示日本會繼續以科學為基礎的狀態下向各方說明，希望消除誤解。