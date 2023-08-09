Omicron亞型EG.5多地快速散播　世衛展開追蹤　列須留意變異株

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月9日表示，世衛正追蹤數個新冠病毒變種，包括在美國、英國傳播的EG.5，世衛並把EG.5列為「須留意變異株」（Variant of Interest，VOI）。



EG.5屬新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）的亞型。

譚德塞9日表示，出現更危險變種的風險依然存在，有可能導致病例和死亡人數突然增加。

世衛同時強調，現有證據並沒有表明EG.5相對於其他目前傳播的Omicron變種帶來更多的公共衞生風險。

據美媒8月8日稱，EG.5已成為美國的主流病毒株。在加拿大，當地新個案中也有多達36%為EG.5病例。

EG.5也在英國出現愈來愈多個案，據英國衞生安全局（UK Health Security Agency）稱，在新一輪個案中，每7個之中約有1個是EG.5。

世衛也在9日發布針對抗疫的長期建議，包括敦促各國繼續報告有關新冠病毒的數據，特別是死亡率數據、發病率數據，並繼續向民眾提供疫苗接種。