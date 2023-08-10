有片｜夏威夷「末日野火」至少6死　颶風助燃　島民跳海逃生

夏威夷發生嚴重野火，大島（Big Island ）及毛伊島（Maui) 大面積受損，場面被形容為世界末日。由於颶風「多拉」（Dora）帶來時速達 70 英里的狂風，令野火週二（8日）起廣泛蔓延，數千英畝土地被燒毀，至少1.5萬名居民斷電，夏威夷多個島嶼的疏散工作正在進行。其中，旅遊勝地拉海納（Lahaina）所在、夏威夷第二大島毛伊島，至少6人死亡，有民眾需跳入海中躲避滾煙和大火。夏威夷交通部主任斯尼芬 （Ed Sniffen）表示，週三（9日）晚上至少有 2,000 人在機場期望離開。



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逃離大火的民眾在社交媒體上發布視頻和照片，場景矚目驚心，大火席捲了拉海納海濱的公寓和商店。原本宜人的海灘陷於火海，棕櫚樹被濃煙籠罩，事後現場一片焦土。 國民警衛隊表示，搜救工作仍在進行，未能確定傷亡人數。據當地媒體稱，大火時有民眾被迫跳入海中，需由海岸警衛隊營救。

與全球許多地方一樣，夏威夷今年夏天出現創紀錄的高溫，並引發野火。 官員表示，受遠方的颶風「多拉」影響，其帶來的風勢助長了大火延燒。 國家颶風中心表示，截至當地時間凌晨5點，風暴位於夏威夷西南偏南約 795英里。據官員稱，僅大島北側的大火已燒毀約1800英畝土地，且尚未得到控制。