美媒：華府擬再向烏克蘭提供2億美元軍事援助

俄烏戰爭持續超過一年多，美媒8月10日報道，美國國防部會再向烏克蘭提供總值2億美元的軍事援助，協助烏克蘭的反攻行動。



報道引述兩名美國官員指，華府新一輪軍事援助將包括「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統、「愛國者」（Patriot）防空導彈系統、榴彈炮、坦克及標槍飛彈補充彈藥，另外亦有清除地雷設備等。

俄羅斯去年初入侵烏克蘭之後，美國至今已經向烏克蘭供應超過430億美元軍事援助，但受到激烈戰況影響，不少武器已經耗盡彈藥。而華府對烏克蘭的援助亦接近花光，預計拜登（Joe Biden）政府將要求國會批出新一批的援助計劃，維持對基輔方面的支持。

拜登政府透過總統提用權（Presidential Drawdown Authority，PDA）及烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）軍援烏克蘭，兩項計劃都會在9月30日結束的財政年度結束。

目前PD及USAIA的盈餘分別為62億及6億美元，國防部8日表示，有信心可以繼續為烏克蘭提供戰場所需軍備，但拒絕透露會否向國會提出額外撥款。