夏威夷毛伊島山火增至36死　歷史小鎮拉海納「一夕變焦炭」

夏威夷州部份地區嚴重野火因強風助燃，大島（Big Island）及毛伊島（Maui）大面積受損。其中毛伊島上旅遊勝地拉海納（Lahaina）建築物遭到焚燒，民眾被迫疏散，延燒整晚的大火，迫使成人和兒童跳入海中避火。



2023年8月9日，因強風導致野火蔓延，嚴重摧毀美國夏威夷州卡胡魯伊歷史名鎮拉海納，名為Steff Baku-Kirkman的居民在聽到她的家園被毀以及寵物葬身火海難過地掩面。（Reuters）

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）在社群媒體X（前稱Twitter）發文說，在夏威夷毛伊郡（Maui County），有12名跳海躲避火的民眾已獲救。

是次野火現場被形容為世界末日。由於颶風「多拉」（Hurricane Dora）席捲當地南部，強風令野火8日起廣泛蔓延，將毛伊島獲一個措手不及，有大量歷史性建築物的繁街區陷入火海，271幢受損或被摧毀，只餘下燒成廢鐵的汽車和冒煙的頹垣敗瓦。

夏威夷交通部主任斯尼芬 （Ed Sniffen）表示，週三（9日）晚上至少有2,000人在機場期望離開。

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逃離大火的民眾在社交媒體上發布影片和照片，場景矚目驚心，大火席捲了拉海納海濱的公寓和商店。原本宜人的海灘陷於火海，棕櫚樹被濃煙籠罩，事後現場一片焦土。 國民警衛隊表示，搜救工作仍在進行，未能確定傷亡人數。據當地媒體稱，大火時有民眾被迫跳入海中，需由海岸警衛隊營救。

與全球許多地方一樣，夏威夷今年夏天出現創紀錄的高溫，並引發野火。 官員表示，受遠方的颶風「多拉」影響，其帶來的風勢助長了大火延燒。 國家颶風中心表示，截至當地時間凌晨5點，風暴位於夏威夷西南偏南約 795英里。據官員稱，僅大島北側的大火已燒毀約1800英畝土地，且尚未得到控制。