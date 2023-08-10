拜登或不出席東盟峰會？美國對東盟承諾勢受質疑

路透社引述消息人士稱，據信美國總統拜登不太可能參加於9月4日至7日在雅加達舉行的東盟峰會，而可能由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表出席。



拜登計劃參加9月9日至10日在印度舉行的二十國集團（G20）峰會。他8日稱，他計劃很快訪問東南亞重要的新興合作夥伴越南，以加強兩國關係，但他是否能夠參加於9月4日至7日在印尼舉行的東盟峰會尚存在很大的疑問。

一位消息人士稱，拜登不會前往印尼，而另一位消息人士引述一位東盟成員國駐華盛頓大使的話稱，印尼已於7日得知拜登不會前往該國。其他消息來源援引白宮官員的話說，拜登「不太可能出席」。

當被問及拜登不往印尼的消息是否屬實時，一位白宮高級官員8日告訴路透社記者：「我們仍在努力。我們可能很快就會有更多的消息。」

截至目前，白宮發言人尚未對此發表評論。消息人士稱，拜登在亞洲的行程尚未正式公布，可能會有變化。

有東盟外交官稱，拜登政府公開強調與東盟地區的關係的重要性，如拜登不前往雅加達，將是一大遺憾。其中一位資深外交官提到，印尼特意將通常在11月舉行的東盟峰會安排在9月，是為讓拜登能參加，並隨後前往參加二十國集團峰會（G20）峰會。