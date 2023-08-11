英國倫敦大英博物館外襲擊　受傷男子是中國公民

英國倫敦大英博物館（British Museum）附近發生持刀傷人案後，中國駐英國大使館職員8月10日向傳媒表示，遇襲男子是中國公民，他的妻子正在醫院照顧他。



根據《南方都市報》，中國駐英國大使館工作人員稱，傷者目前情況穩定，館方正與遇襲者家屬保持聯繫並和警方保持溝通，據其了解目前案件仍在調查當中。

中國駐英國大使館10日較早前也發文提醒在英國的中國公民注意加強安全防範，確保旅行平安、旅途愉快。

事發於8日早上10時左右，Great Russell Street與Museum Street有名男子在大英博物館外排隊時被刺傷手臂。有目擊者稱，他看到有憤怒的男子拿出一把刀，攻擊一名年輕人。

英國倫敦大英博物館附近持刀傷人：英國倫敦大英博物館（British Museum）附近2023年8月8日發生持刀傷人案。圖為網民3日在X（前稱Twitter）分享大英博物館附近大排長龍的情形。（X@ashekahmeddx）

目擊者還原事發經過

一名目擊者向英國國家通訊社（Press Association）講述事發經過時表示，受害人遇襲後嘗試逃跑，他的「血滴得到處都是」。

另一名目擊者則稱，她當時聽到受害男子發出「尖叫聲」，並在街道上看到斑斑血跡。

大英博物館8日在X（前稱Twitter）宣布，博物館早上因有人在附近地區遇襲而關閉後，作為預防措施，館方安排遊客疏散，博物館目前已重新開放並加強安全檢查，希望受害人早日康復。

警方認為事件屬於個別事件，未有對公眾構成明顯風險，未視作與恐怖活動有關。