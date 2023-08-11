厄瓜多爾大選｜總統候選人被殺警拘6疑犯　總統邀FBI助調查

厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）8月9日在首都基多出席活動時遭到暗殺，當場死亡。厄瓜多爾警方週四（10日）證實已有6名疑犯被捕，另有1人死亡，警方正追捕幕後主嫌。厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）週四宣布全國進入為期60天的緊急狀態，並宣布全國哀悼3天，但指投票將按計劃於8月20日舉行。



厄瓜多爾警方表示，被捕疑犯均是哥倫比亞人，同屬於有組織犯罪集團。此外，有一名疑犯在與警方槍戰中死亡，他也是哥倫比亞人，曾於7月因持有槍械被捕。內政部長薩帕塔（Juan Zapata）表示，警方將並繼續調查案件動機及其幕後主嫌。

總統宣布全國進入緊急狀態

總統拉索表示，這次事件顯然是企圖破壞選舉，宣布全國進入為期60天的緊急狀態，但投票將按計劃於8月20日進行。他表示，該國失去了一名民主鬥士，但選舉不會暫停，相反必須繼續舉行，民主必須得到加強。他已邀請美國聯邦調查局（FBI）協助調查，一個代表團將在未來幾個小時內抵達該國。

事發當地8月9日下午6時20分左右，59歲的比利亞維森西奧正於基多安德森學校體育館出席活動，有槍手在場連開多槍，現場一片混亂。

據當地媒體El Universo報道，比利亞維森西奧頭部被擊中3槍，當場死亡。另有80多人受傷，被送往附近的醫院救治。

距離投票不到兩星期，暗殺事件震驚全國。有選民表示，他們擔心會發生更多流血事件，部份人更考慮是否繼續遵守強制投票的規定。