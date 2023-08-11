聯合國安理會17日討論朝鮮人權　路透社披露報告指平壤規避制裁

聯合國安理會8月17日將開會討論朝鮮人權問題，美國指朝鮮侵犯人權，並全力發展非法大規模殺傷性武器。另外，路透社披露一份未發表的聯合國報告，內容顯示朝鮮在2023年繼續發展核武器，並生產核裂變材料，且以黑客盜竊加密貨幣等手段，逃避聯合國制裁。



聯合國安理會的會議，是應美國、阿爾巴尼亞和日本的要求召開。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「這是安理會首次舉行公開通報會，涉及2017年以來朝鮮的人權狀況，這早就該舉行。我們知道（朝鮮）政府侵犯人權的行為促進其發展非法、大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。」

林菲爾德說，該理事會將於8月17日舉行會議，聽取聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk），以及聯合國朝鮮人權狀況特別報告員薩爾蒙（Elizabeth Salmón）的通報。

另外，路透社指一份提交聯合國安理會的報告中稱，朝鮮利用黑客以網絡加密貨幣，及和全球其他金融交易所為目標盜取資金。去年，全球網絡盜竊達到破紀錄水平，估計達到17 億美元。報告明言，朝鮮黑客是為情報機構偵察總局（RGB）工作。

此外，朝鮮煤炭持續非法出口，而向朝鮮運送精煉石油產品的船隻，採取了各種各樣的規避制裁措施，朝鮮還違反制裁購買了14 艘新船。而儘管該國邊境仍基本關閉，但貿易量卻有所增加。