Coach母公司收購Versace母企成奢侈品巨頭

Coach（蔻馳）和Kate Spade背後的時尚集團Tapestry Inc..星期四（8月10日）宣布以85億美元的價格全面收購競爭對手Capri Holdings。奢侈品牌Versace、Jimmy Choo和Michael Kors也即刻成為Tapestry Inc.的囊中物。



這筆交易之所以引人注目，是因為Tapestry Inc.將因此創建美國首家時尚巨頭。雖然它的規模仍不及歐洲競爭對手，但是今後Tapestry Inc.在國際奢侈品市場競爭時肯定會處於更有利的地位。

交易完成後，Tapestry Inc.將匯集六個時尚品牌：Tapestry Inc.旗下的蔻馳、Kate Spade和Stuart Weitzman，以及Capri Holdings旗下的Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。

Tapestry Inc.行政總裁克雷沃伊斯拉特（Joanne Crevoiserat）在星期四的線上發布會說：「今後公司將擁有足夠的規模在全球吸引更多的客戶，並在奢侈品市場上更好地競爭。這次的合併匯集了『六個標誌性品牌』。這些品牌在超過75個國家都有業務，年收入更是超過120億美元。」

根據Tapestry Inc.發布的消息，交易雙方的董事會已經一致批准這次的收購行動。Capri Holdings的股東將獲得每股57美元，這個價格比Capri Holdings過去30天交易量平均值多出整整59％。

在這項收購行動的推動下，Capri Holdings的股價也在星期四飆升了53.90％，閉市報53.90美元。而Tapestry Inc.的股價則下跌15.93％，閉市報34.67美元。

兩家公司說，這項交易不受任何融資條件的約束，並將由美國銀行和摩根士丹利提供過渡融資資金，包括票據、定期貸款和現金，其中一部分將用來支付Capri Holdings的部份未償債務。

2013年5月21日，在美國加州比華利亞的大街上可以看到有人拿着奢侈品牌Coach的購物袋。（Reuters）

Capri Holdings在今年5月底發佈截至今年4月1日的第四季度業績報告。報告說，集團業績受到銷售放緩的打擊，營業額下跌了10.5％至13億3500萬美元，季度更是出現淨虧損3400萬美元。

不僅是Michael Kors的銷量出現疲軟，連集團旗下的一線奢侈品牌Versace和Jimmy Choo的銷量也差強人意。當時行政總裁伊多爾（John Idol）還說，公司預計這種疲軟狀態將持續至整個夏季。也因如此，Capri Holdings當時的股價還跌至34.17美元這個52周低點。

相反的，Tapestry Inc.在今年5月中卻上調了他們對集團年度盈利的預測，而且還認為在零售價格上漲、市場對旗下蔻馳品牌手袋的強勁需求，以及中國市場大幅反彈的支持下，集團的業績將能免受美國奢侈品購買力放緩帶來的負面影響。

當時Tapestry Inc.高管除了對業務前景做出有信心的預測外，還公布了令投資者滿意的第三季度業績。單是在中國的營業額就取得了高達20％的增長。而且Tapestry Inc.旗下的蔻馳手袋也成功吸引了許多Z世代和千禧一代消費者，成功帶動Tapestry Inc.的業績跑贏大盤。

在這之前，古馳（Gucci）母公司Kering，甚至是路易威登（Louis Vuitton）母公司LVMH等奢侈品牌在發布季度業績時，都先後表示消費者的報復性消費已經減退，美國市場對奢侈品的需求也放緩。

在許多奢侈品牌對業務前景都表示謹慎的當兒，Tapestry Inc.高管對業務前景的信心顯得特別突出。他們這次的收購行動也顯得特別有野心。也許真的要趁此刻，如此大膽收購、合併，Tapestry Inc.有朝一日才能力壓強大的歐洲競爭對手。

本文獲《聯合早報》授權轉載

