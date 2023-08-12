FTX創辦人「薯條哥」保釋被駁回　當庭押送監獄候審

加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried（SBF）的保釋被美國地方法院撤回，當庭被上銬押送監獄。



路透社報道，美國紐約地區法院法官星期五（8月11日）決定撤回給予「薯條哥」的保釋，理由是找到「薯條哥」至少兩次干擾證人的合理根據。

「薯條哥」面臨電匯欺詐、串謀電匯欺詐、證券欺詐、串謀證券欺詐和洗錢等八項罪名，審訊定10月2日開始。地區法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）決定在審訊開始之前扣押這名31歲的前億萬富豪。

「薯條哥」的父母都在法庭旁聽。當「薯條哥」被法警帶走時，他的母親含淚向他點了點頭，他的父親把手放在心上。「薯條哥」的父母都是史丹福大學（Stanford University）的法律系教授。

FTX創立於2019年，全球用戶超過100萬，「薯條哥」曾被視為加密貨幣行業的天才，吸引80多名投資機構在短短兩年內向FTX投入近20億美元資金。

FTX在2022年11月初陷入流動性危機，同年11月11日在美國宣布破產，全球多地包括新加坡有眾多零售投資者未能及時將數碼貨幣資產從平台提出，蒙受損失。

「薯條哥」2022年12月12日在大西洋島國巴哈馬（The Bahamas）被捕，當地法院拒絕讓他保釋並還押監獄。同年12月21日他同意被引渡回美國，當晚由美國聯邦調查局（FBI）人員押送回國。 2022年12月22日，「薯條哥」獲准以2億5000萬美元保外候審。

本文獲《聯合早報》授權轉載

