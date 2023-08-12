賴清德過境美國　將與美國在台協會主席羅森伯格會面

台灣副總統賴清德星期六（8月12日）起出訪友邦巴拉圭，並過境美國。美國國務院稱，賴清德將與美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會面。



美國國務院發言人星期五（8月11日）在回應台灣《聯合報》詢問時透露，賴清德在過境美國期間，將比照台灣副總統過境慣例，與羅森伯格會面。

針對賴清德出訪前夕，中國大陸解放軍宣佈在東海開展軍事演習，美國國務院發言人說，台灣高層是以個人名義過境美國，不具有官方性質，而且符合美國長期以來的做法，符合美台非官方關係本質和不變的「一個中國」政策。

發言人說，美國對台政策在過去數十年來保持一致，美國有長期的、基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的一中政策；美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸歧見。

賴清德星期六啟程前往巴拉圭，參加巴拉圭當選總統培尼亞（Santiago Pena）就職典禮，期間將過境美國紐約和三藩市，8月18日返台，共計七天六夜。

賴清德啟程前夕，中國大陸浙江海事局星期五公告，將於8月12日中午12時至14日下午4時，在四點連線水域範圍內進行軍事演習，禁止船隻駛入。即浙江舟山群島以東的水域，距台灣約500公里遠。

另外，為歡迎賴清德過境美國，美國華府、波士頓、芝加哥等地的台灣之友、賴清德之友與信賴後援會在美國《華盛頓時報》（The Washington Times）刊登廣告。

廣告稱，台灣是美國長期夥伴，共享自由、人權與民主價值觀。台美在台灣總統蔡英文與賴清德領導下，成為更加緊密的經濟、貿易與安全夥伴，努力維護台海與印太區域和平穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

