中國駐英大使館新建計劃遭阻撓　英媒：或加劇兩國緊張

因遭到英國方面的無理阻撓，中國駐倫敦大使館的新建計劃不得不暫時擱置，等待協商。



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綜合英國《衛報》、路透社等地時間11日報道，倫敦地方議會自去年年底一直拒絕為中國新建大使館提供許可證明，中方沒有在上訴截止時間本周四（10日）提交申請。《衛報》稱，中國外交部在一份聲明中敦促英國政府履行其國際義務，幫助其建設新大使館。

據英媒報道，中國駐倫敦大使館目前位於倫敦波特蘭大街49號，但由於地形限制等原因，包括簽證、教育、科技等多個辦事部門並不在本館，而是分散於倫敦其他地方，使館工作多有不便。

為了解決這一問題以及其他擴容的需要，2018年中國買下了原英國皇家鑄幣廠地塊，計劃將其部分重建後作為中國駐英國使館新址，從原使館遷出。皇家鑄幣廠建於1809年，自1975年以來一直空置着。

新的使館將毗鄰英國著名景點倫敦塔和泰晤士河，美聯社稱其中包括辦公樓、文化交流大樓和225套公寓。

使館大院佔地約6.5萬平方米，面積是中國駐美國大使館的近兩倍，也比2018年新建的美國駐倫敦大使館（4.8萬平方米）大。如果順利建成，這將成為中國在歐洲最大的使館。

《衛報》認為，中國決定要建造如此之大的大使館，從中可以看出，自英國脫歐以來，中國對中英關係的重視。

然而去年年底，這項計劃在倫敦地方議會遇阻。綜合BBC此前報道稱，去年12月，中國大使館新址所在區域的區議會規劃官員最初接受了這一提議，但隨後被當地民選議員以所謂「安保安全」和「居民私隱」為由予以否決，至今拒絕向該建設計劃提供許可證明。

還有地方議員聲稱，在英國皇家鑄幣廠建成前，此處是黑死病感染者的墓地，擔心重建工程可能會導致數千名死於鼠疫者遺體被挖出。

但與此同時，該地方議會也有報告認為，這一新建計劃將「積極有利於和改善環境」，並為該地區帶來「重大改善」，還能為當地提供新的就業機會。

BBC稱，中國外交部一名發言人曾表示，中國駐英國大使館新館規劃得到了英方批准，並且遵守了當地建築規劃的相關法律法規。

但今年（2023年）2月，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）稱，沒有合理的規劃理由讓他能夠干預並推翻地方議會在這一問題上的決定。

《衛報》報道稱，中國外交部對此在一份聲明中敦促英國政府履行其國際義務，幫助其建設新大使館，並表示中方希望在互惠互利的基礎上找到合理解決方案。

有知情人士向路透社透露，中國正在尋求英國政府的承諾，即如果中國重新提交規劃申請，英國政府要予以干預。

報道稱，英國外交部已經意識到，如果他們不對此進行干預，在英中兩國希望修復關係的當下，這項新建計劃遇阻可能會讓本已緊張的外交關係進一步受損。

還有英國官員擔心，如果中國大使館搬遷受阻，英國在北京重建大使館的計劃可能也會受到影響。