巴西劇毒蜘蛛奧地利超市出沒　中招或令男性痛苦「堅挺」數小時

奧地利一間超級市場日前發現一隻劇毒蜘蛛出沒，該超市被迫暫停營業至今。假如被蜘蛛咬到，毒素可能致命，而男性假如中招，其生殖器或長時間勃起，慘變「男人最痛」。



美國八卦網站TMZ8月10日報道，事件發生於8日，奧地利多瑙河畔克雷姆斯（Krems an der Donau）的佩妮超市（Penny Supermarket）職員發現一隻四吋長、帶有紅黑花紋的巴西流浪蜘蛛（Brazilian Wandering Spider），於是疏散店內顧客並報警求助。

目前該佩妮超市分店職員已經密封所有香蕉，店舖亦會在找到該隻蜘蛛前繼續暫停營業。

巴西流浪蜘蛛被健力士世界紀錄大全列為世上最毒的蜘蛛之一，而根據科學新聞網站Live Science指出，該款蜘蛛可以釋出神經毒液，導致男性生殖器官勃起數小時，以及引發高血壓及全身疼痛等徵狀，嚴重者更會死亡。

今次並非首次在歐洲發現巴西流浪蜘蛛，英國在2013年亦傳出類似事件，當時倫敦一名女士到超市買入香蕉，回家後在香蕉發現該款劇毒蜘蛛，令她一家被迫暫時搬家，並安排滅蟲公司到場消毒。

這款蜘蛛通常在巴西、阿根廷及烏拉圭等地出沒，並經常藏身在香蕉內，因此亦被稱為「香蕉蜘蛛」。不過科學家亦看中了它毒液內的PnTx2-6毒素，用於開發壯陽藥物。