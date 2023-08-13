偷渡船英倫海峽翻沉最少6死2失蹤

一艘偷渡船8月12日在英倫海峽（English Channel）在當地時間早上2時（香港時間早上8時）在法國北岸對出海面翻沉，最少6人死亡、2人失蹤、59人獲救。6名死者都是阿富汗男子，年約30多歲。



法國海岸警衛隊指，偷渡船12日凌晨在法國加來（Calais）附近海域發生困難。救援人員對路透社說，偷渡船超載，乘客在翻沉前曾用鞋將水舀水船外。

法方救援船抵達現場時，有人已掉進海中，有人尖叫着呼救。

▼搜救區域在桑加特（Sangatte）對出水域：

法媒12日引述法國布洛涅（Boulogne）副檢察官薩巴捷（Philippe Sabatier）稱，船上接近所有人都是阿富汗人，有些則是蘇丹人。他們大當部份是成年人，以及一些未成年人士。

法國出動3艘船、1架直升機和1架飛機，英國出動2艘船，一起前往法國北部桑加特附近搜索。BBC於12日稱，搜救行動已停止。

12日公布的官方數據顯示，自英國2018年開始公開記錄抵達人蛇數目以來，已有超過10萬人乘坐小船從法國穿越英倫海峽到達英格蘭東南部。

一艘從法國前往英國的小艇2021年11月沉沒，至少27名移民死亡。這是該區單一難民船海難中死亡人數最多的一次。2022年12月也發生4人試圖渡海時死亡的事件。