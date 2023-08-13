沙特阿拉伯希望加入日英意戰機項目　日本反對

日本、英國和意大利在2022年年末公布「全球作戰空中計劃」（GCAP），宣布將共同開發下一代戰機。這項戰機研發計劃引起沙特阿拉伯的興趣、近期尋求成為項目的第四個參與國。



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英媒8月11日報道，最近幾個月以來，沙特阿拉伯正積極與日英意接觸，希望成為GCAP計劃的全面合作夥伴。但這舉動引發3國之間的分歧，英國和意大利政府對沙特的加入持開放態度，日本卻表示堅決反對。

來自東京、倫敦和羅馬的5名高級官員向英媒證實，沙特政府已經採取一系列舉措，敦促日英意接納沙特加入GCAP計劃。日本首相岸田文雄在7月訪問沙特並會見沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman） ，當時沙特政府就直接提出希望加入GCAP計劃。

這些官員透露，沙特有意為耗資數百億美元的研發項目提供財政支持。相關談判依然處於早期階段，沙特的提議可能還包括為項目的各個階段提供工程專業知識。

但對於是否要接納沙特加入戰機研發計劃，日英意3國之間產生分歧。英國和意大利持開放態度，一名英國防務消息人士表示，沙特是英國的戰略夥伴之一，「英國國防部希望加深GCAP的各方合作，我們將沙特視為戰機項目的關鍵合作夥伴，正致力於盡快取得進展。」

日本卻堅決反對沙特加入，並明確向英國和意大利表明立場。日本官員和消息人士表示，日本政府想要在2035年之前交付新一代戰機，他們擔心參與國增加會導致戰機部署延遲，並讓出口計劃和敏感科技訊息共享的問題變得更加複雜。

英媒分析稱，沙特尋求參與日本、英國和意大利的戰機研發計劃，可能與進口歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）受阻有關。2018年，沙特與英國簽署購買第二批「颱風」戰機的意向備忘錄，但德國在同年通過決議禁止向沙特出售武器，導致英國無法履行交易。

「颱風」戰機由英國、德國、意大利和西班牙聯合研製，這些國家可以否決向其他國家出口該型戰機。德國在7月還表示，短期內不會支持向沙特交付「颱風」戰機。

英國《衛報》援引分析人士的話稱，作為世界上武器採購支出最多的國家之一，沙特正努力減少對美國武器裝備的依賴，並試圖建立本國的武器工業。沙特已經為發展軍工產業投資數十億美元，還尋求與更多防務製造商建立合作夥伴關係。

日本、英國和意大利在2022年12月9日公布「全球作戰空中計劃」，宣布將共同研發戰機，通過整合英國「暴風」戰機（Tempest）和日本F-X等戰機項目，研製可在2035年部署的下一代戰機。3國希望通過該項目加深防務和科技合作、整合供應鏈並進一步加強軍事工業基礎。

路透社3月援引消息人士稱，日本和英國的項目出資比例可能均為40%左右，意大利將承擔剩餘20%的費用。英國、日本和意大利的政府官員和承包商仍在定期聯絡，就分配零件生產任務進行談判。由於二戰後日本只與美國進行過大型軍事項目合作，GCAP將考驗日本和歐洲在重大軍事項目上的合作能力。