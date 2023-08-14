俄羅斯戰機被指犯境　英國丹麥荷蘭戰機先後升空攔截

英國政府8月14日稱，英國的「颱風」戰機當天在蘇格蘭北部國際空域、北約北部空中警務區內攔截2架俄羅斯海上巡邏轟炸機。另一方面，14日較早時丹專空軍也稱，該國戰機攔截2架俄軍戰機。



英國國防部武裝部隊國務大臣許澤明（James Heappey）稱：「今天早上，飛行員駕駛『颱風』噴氣式飛機攔截2架俄羅斯遠程轟炸機，在它們經過設得蘭群島北部時對其進行監視，準備應對英國領土的任何潛在威脅。」

圖為2013年6月14日，荷蘭F-16戰鬥機中隊表演。當時荷蘭國王與王后正在乘船，在艾瑟爾湖（Lake Ijsselmeer）檢閱空軍。（Reuters）

在此之前，荷蘭皇家空軍14日稱，丹麥空軍攔截2架俄羅斯轟炸機，它們在丹麥上空飛向荷蘭為北約進行監視的地區。

荷蘭F-16戰機在當地時間14日上午投入應對行列，但俄軍轟炸機在進入荷蘭北約領空之前被攔截，已經折返。

荷蘭皇家空軍發言人稱，如飛機沒識別碼、沒提供飛行計劃，並且有關方面與荷方沒雙向對話，就會被己方攔截。發言人稱還說，俄羅斯飛機侵犯或接近歐洲國家領空的情況並不罕見。

英國稱，英國機師最近還率領北約在愛沙尼亞進行空中警務任務，進行了50多次類似的空中攔截。

俄羅斯在14日較早時稱其戰略轟炸機在北極國際水域上空進行例行飛行任務。