ChatGPT成本高每日花70萬美元　OpenAI遭質疑2024年底前或破產

印媒8月10日發表報告稱，人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI可能會在2024年底前破產，指公司目前每日花約70萬美元（約546萬港元）來營運ChatGPT。



《分析印度雜誌》（Analytics India Magazine）8月10日發表報告稱，包括美國微軟（Microsoft）在內的投資者正自掏腰包支付營運ChatGPT的費用，但若OpenAI未能盡快實現盈利，這些投資者可能會停止投資，而OpenAI可能會在2024年底前破產。

報告指，微軟對OpenAI的100億美元（約780億港元）投資可能令OpenAI目前能維持運作，但OpenAI達到其預期年收入目標的希望不大，因為公司的虧損情況加劇。OpenAI原本預計2023年收入達到2億美元（約15.6億港元），預計年收入在2024年達10億美元（約78億港元）。

報告認為截至2023年5月，OpenAI自開始研發ChatGPT以來的虧損金額已倍增至5.4億美元（約42.1億港元）。

天風國際證券分析師郭明錤在社交網站發表看法稱，他認為不用擔心這種事，指人工智能（AI）或生成式人工智能（AIGC）已是明確趨勢，但產業變化將會創造新贏家與輸家。