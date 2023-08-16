聯合國：蘇丹內戰瀕臨失控　逾百萬人逃離國境

聯合國表示，至今已有100多萬人從蘇丹逃往周邊鄰國。經過四個月的戰鬥，蘇丹國民正面臨缺乏醫療保健、食物短缺和死亡。



路透社報道，蘇丹軍隊與準軍事快速支援部隊（RSF）之間的戰鬥不僅重創首都喀土穆，位於蘇丹西部地區的達爾富爾也引發種族衝突，可能使蘇丹陷入曠日持久的內戰並破壞地區穩定。

聯合國機構8月15日發表聯合聲明說：「農民種植農作物養活自己和鄰居的時間已經不多。醫療用品稀缺，局勢瀕臨失控。」

蘇丹主權委員會副主任阿加爾（Malik Agar）表示，人民遭受的苦難可能會軟化軍隊的立場，「這場戰爭最終將在談判桌上結束」。

根據國際移民組織每周公佈的最新數據，蘇丹衝突至今導致101萬7449人從蘇丹越境進入鄰國，其中許多人本已因衝突或經濟危機而在生活線上苦苦掙扎，蘇丹境內流離失所人數估計超過343萬人。

4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊爆發武裝衝突。在沙特阿拉伯等國斡旋下，衝突雙方在沙特港口城市吉達舉行談判並多次達成短暫停火協議，但最終未能有效落實執行。據蘇丹衛生部通報，持續衝突已導致超過3000人死亡、6000人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

