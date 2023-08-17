加拿大西北地區山火持續　當地進入緊急狀態

加拿大西北地區林火形勢再次升級，西北地區政府星期二（8月15日）宣布進入緊急狀態，繼續應對非同尋常的林火形勢和更多的人員疏散。



西北地區政府在聲明中說，緊急狀態賦予當局額外權力，以獲取和部署必要的資源應對林火，保護西北地區居民的健康和安全，並強調今年迄今為止火災造成的空前損失。

加拿大政府星期二指出，已批准提供聯邦援助來應對林火，並派遣武裝部隊協助滅火工作。西北地區首府黃刀市（Yellowknife）也已於星期一（14日）晚間宣布進入地方緊急狀態，以防範附近大火可能帶來的風險。

野火幾乎席捲加拿大13省 近17萬人被迫疏散

截至目前，加拿大西北地區全境有數百處起火，已有多個城鎮的居民被疏散。在黃刀市進入緊急狀態後，數百人連夜被軍用飛機從偏遠村莊轉移至安全地帶，這是他們幾個月來第二次被迫離開家園。

位於兩條主要高速公路交界處、只有100多人的企業村（Enterprise）幾乎完全被野火吞沒。加拿大廣播公司（CBC）的圖像顯示，企業村籠罩著橙色的煙霧，大片森林變黑，汽車和卡車的車燈融化，油漆因高溫而剝落。

西北地區今年迄今為止已發生265宗大火，遠高於過去10年間平均每年發生185宗的數字。今年，野火幾乎席捲了加拿大全部13個省，超過13萬平方公里的土地被燒焦，近16萬8000人被迫疏散。

本文獲《聯合早報》授權轉載

