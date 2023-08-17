聯儲局公開7月議息紀錄　有官員對是否繼續加息表示質疑

美國聯儲局8月16日公布7月議息紀錄，不排除繼續加息，導致美股下跌。納指挫1.15%跌至6月底以來最低，不過議息紀錄中亦顯示部分官員對是否繼續加息表示質疑。



議息紀錄錄顯示，大多數官員仍認為高通脹是一個持續存在的威脅，需要進一步提高利率。與此同時，官員們看到了「一些表明通脹壓力可能正在減輕的跡象」，但仍高於把通脹降至2%目標。聯儲局「需要看到更多數據，以確認通脹壓力正在減輕」。

圖為2月1日，紐約交易所的電視機，顯示着聯儲局鮑威爾講話的片段。（Reuters）

聯儲局在7月決定加息0.25厘，這是聯儲局在過去17個月內的第11次加息。但在會後的聲明中，聯儲局對何時以及是否再加息未提供明確指引。

有投資者和經濟學家認為7月的加息將會是最後一次。高盛經濟學家甚至預測，美聯儲將在2024年中開始降息。自7月的加息以來，更多數據指向了「軟着陸」的方向，美國經濟不會陷入嚴重衰退。7月最新的核心CPI上升4.7%，是2021年10月以來最低，顯示通脹壓力正進一步減緩。

會議紀錄顯示，一些官員認為美聯儲接近結束加息周期，他們認為將基準利率提高得夠高已經可以抑制經濟。這些官員認為，加息過高的風險與不加息的風險大致相等。

然而數據顯示經濟正在增長，公眾保持消費，可能使通脹維持高位。報告顯示7月受到網上購物的增長和餐館酒吧等良好銷售的推動，零售銷售增長速度超出預期。LPL Financial的首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示，這些強勁的數據「表明經濟的基礎更為穩固，不會是美聯儲希望看到的」。

圖為5月25日，美國加州一間服裝店。聯儲局正等待消費疲弱的訊息。（Reuters）

自議息會議以來，聯儲局官員已表達了不同的觀點。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）表示，他希望聯儲局保持對另一次加息的選擇開放：「我還沒準備好說我們已經結束，但我看到了一些積極的跡象，我們可以多花一些時間，收集更多數據，然後再決定是否需要採取更多行動。」

相比之下，費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，他支持2023年年底將利率保持不變：「除非在現在和9月中旬之間出現任何令人擔憂的新數據，我認為我們可能已到達了一個可以耐心等待，保持利率穩定的時候。」