彭博社：華官晤外企高層　欲緩解外資對數據監管擔憂

中國加強對數據安全的監管令外企感到不安之際，官方除了發出「吸引外資24條」外，據報也約見了包括美國零售巨頭沃爾瑪公司在內的多家外企，在會談中為他們提供指導，以緩解擔憂情緒。



據彭博社星期四（8月17日）報道，有知情人士稱，中國國家互聯網信息辦公室的官員會見了數十家外企高管，以緩解他們對數據安全法、反間諜法等針對數據信息安全的監管制度的擔憂。

知情人士稱，網信辦官員在會見中承認了外企在敏感數據傳輸審批中所面對的挑戰，他們也回答了企業提出的問題，並就如何遵守規則提供了指導。知情人士稱，討論內容也包括為常規數據流動建立快速審批機制，以及為部分數據類別甚至特定公司制定「白名單」的可能性。

有知情人士稱，參與會見的外企包括沃爾瑪（Walmart），數碼付款公司PayPal和由英國官方支持的英語學習機構BC Education等。沃爾瑪拒絕置評，其餘企業及中國網信辦則沒有回應彭博社的置評請求。

外企的擔憂主要源自7月起生效的新版《反間諜法》，此法把間諜行為從國家機密和情報，擴大到「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」；加之今年來中國執法部門接連突擊搜查諮詢公司貝恩、盡職調查公司美思明智等在華外企辦事處，上個月又傳出摩根士丹利將200多名技術開發人員調離中國大陸，以應對日益嚴格數據監管的消息，令相關企業更加擔心數據安全問題。

歐華律師事務所（DLA Piper）亞洲數據私隱和網絡安全團隊負責人比格（Carolyn Bigg）指出，在中國開展業務的各行各業的每家公司都必須弄清楚如何處理數據涉及的法律問題，因為違規的處罰可能非常嚴厲。

比格說，如果不合規，企業的系統將在中國被封鎖，或者將無法繼續向境外傳輸中國個人數據，因此「這不僅僅是為了合規而合規」。

報道稱，這次會見討論與最近一些其他跡象都表明，隨着中國走出疫情後的經濟復甦日漸艱難，官方有意放鬆2021年和2022年出現的一些監管鉗制措施。

例如，中國政府上星期天（8月13日）印發的《關於進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度的意見》（「吸引外資24條」）中也提到，將探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，並為符合條件的外企建立綠色通道，促進數據安全有序自由流動。文件也提出要保障外企依法參與政府採購活動、落實相關稅收優惠政策、優化外商出入境政策等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

