日韓結束排放福島核廢水工作磋商　稍後公布結果

撰文：張子傑
出版：更新：

日本計劃排放福島第一核電站經處理的核污水在即，韓國政府8月17日表示，已經與日本方面完成有關問題的後續安排磋商，並會在稍後時間公布結果。

韓聯社報道，國務調整室國務第一次長朴購然表示，韓日兩國已經完成工作層面磋商，雙方會在最終研討和整理後公布結果。他指雙方在會上闡明和認真探討各自對排放核廢水技術問題的立場，而韓國方面重申日本需要接受國際原子能機構（IAEA）的監督，確保整個過程透明和可靠。

朴購然稱今次磋商圓滿收尾，並提到兩國同意繼續就有關問題保持溝通協調。他被問到韓國專家會否參與排放檢查，指有關問題難以在雙邊磋商階段定奪，但認為只要與IAEA達成協議，問題就可以解決。

美日韓領袖18日聚首大衛營，朴購然稱排放核廢水不是今次峰會議題，估計屆時不會公開磋商成果。

韓國總統尹錫悅早前與日本首相岸田文雄會面時，要求日方接受韓國專家參與排放核廢水海檢查工作，並實時共用排放監測資訊，以在放射性物質濃度超標時立即停止排放並通知韓國。兩國其後舉行三次工作層面磋商，協調相關要求。

另外釜山地區多個公民團體在2021年4月集體入稟釜山法院，要求阻止東京電力公司排放核廢水，法院17日裁定原告敗訴，但後者已經表明上訴。

福島核廢水｜北京：中方再次敦促日方停止強推排海計劃韓國漁業數萬人起訴尹錫悅等官員　斥未積極阻止日本核廢水排海福島核廢水勢排海　IAEA福島事務所8月下旬開始安全檢查日本欲派定心丸：福島核廢水排海1個月內　每天快測水產氚含量
日韓關係
日本
日本
韓國
韓國
福島核災
日本福島核廢水
國際原子能機構（IAEA）