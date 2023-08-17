日韓結束排放福島核廢水工作磋商　稍後公布結果

日本計劃排放福島第一核電站經處理的核污水在即，韓國政府8月17日表示，已經與日本方面完成有關問題的後續安排磋商，並會在稍後時間公布結果。



韓聯社報道，國務調整室國務第一次長朴購然表示，韓日兩國已經完成工作層面磋商，雙方會在最終研討和整理後公布結果。他指雙方在會上闡明和認真探討各自對排放核廢水技術問題的立場，而韓國方面重申日本需要接受國際原子能機構（IAEA）的監督，確保整個過程透明和可靠。

朴購然稱今次磋商圓滿收尾，並提到兩國同意繼續就有關問題保持溝通協調。他被問到韓國專家會否參與排放檢查，指有關問題難以在雙邊磋商階段定奪，但認為只要與IAEA達成協議，問題就可以解決。

美日韓領袖18日聚首大衛營，朴購然稱排放核廢水不是今次峰會議題，估計屆時不會公開磋商成果。

韓國總統尹錫悅早前與日本首相岸田文雄會面時，要求日方接受韓國專家參與排放核廢水海檢查工作，並實時共用排放監測資訊，以在放射性物質濃度超標時立即停止排放並通知韓國。兩國其後舉行三次工作層面磋商，協調相關要求。

另外釜山地區多個公民團體在2021年4月集體入稟釜山法院，要求阻止東京電力公司排放核廢水，法院17日裁定原告敗訴，但後者已經表明上訴。