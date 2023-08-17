日本26歲醫生自殺　死前1個月加班207小時　政府判定過勞致抑鬱

日本神戶市一名26歲年輕醫生高島晨伍2022年5月輕生離世，據日媒2023年8月17日報道，他於死前一個月加班多達207小時，政府部門決定判為工傷事故，指他因長時間工作導致患上抑鬱症。



高島晨伍任職於神戶市的甲南醫療中心，據《讀賣新聞》17日報道，醫院否認命令高島晨伍長時間工作，但家屬對此表達質疑。

據高島晨伍的母親所述，兒子自2022年2月左右開始加班到深夜，以應對醫院的緊急情況，他會早上5時半起床，乘的士上班，然後至晚上11點才回家，為了完成工作任務，週末也會上班。

高島晨伍曾向她講述被工作迫入絕境的感受，包括在他去世前兩天，曾向母親哭訴「這周要交的會議資料我做不了。」

日本西宮勞動標準監察辦公室表示，高島晨伍在自殺前的1個月加班207小時，並因長時間工作而患上抑鬱症。

甲南醫療中心則解釋稱，並不清楚高島的確切工作時間，因為醫生會把「自我提升的時間」也計算在內，所以考勤卡上的時間並非全都屬工作時間。

根據醫院成立的第三方委員會調查，高島晨伍在去年前3個月內，每月加班時間為142至197小時之間。

圖為日本神戶市的甲南醫療中心（建築公司竹中工務店網站）

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